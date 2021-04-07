Вест Хэм планирует выкупить конкурента Ярмоленко у Манчестер Юнайтед

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может остаться в составе «Вест Хэма» на постоянной основе. Лондонцы планируют выкупить контракт 28-летнего игрока, который после перехода в стан «молотобойцев» в январе, стал настоящим лидером команды.

Арендное соглашение Лингарда с «Вест Хэмом» рассчитано до конца сезона. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов євро.

C момента перехода в «Вест Хэм» Лингард сыграл 8 матчей в АПЛ, в которых забил 6 голов и отдал три голевые передачи.