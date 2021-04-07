Вест Хэм планирует выкупить конкурента Ярмоленко у Манчестер Юнайтед

«Молотобойцы» хотят подписать Джесси Лингарда на постоянной основе

  • 07.04.2021 16:00
  • 366 просмотров
  • 0 комментариев
Вест Хэм планирует выкупить конкурента Ярмоленко у Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Лингард

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может остаться в составе «Вест Хэма» на постоянной основе. Лондонцы планируют выкупить контракт 28-летнего игрока, который после перехода в стан «молотобойцев» в январе, стал настоящим лидером команды.

Арендное соглашение Лингарда с «Вест Хэмом» рассчитано до конца сезона. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов євро.

C момента перехода в «Вест Хэм» Лингард сыграл 8 матчей в АПЛ, в которых забил 6 голов и отдал три голевые передачи.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Telegraph

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности