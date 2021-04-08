Луиш КАШТРУ: «Шахтер был бы кандидатом на победу в чемпионате Португалии»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о системе донецкого клуба.

«Шахтер» – целая и сложная структура. Вся структура – это очень сложный процесс.

Мой тренерский штаб чувствует себя в «Шахтере» прекрасно. Мы успешны благодаря работе абсолютно всех деталей – тренера, администрации, игроков, персонала, генерального директора и президента. Все мы важны и выполняем одну миссию, это заставляет нас быть успешными. У нас постоянные встречи с администрацией и президентом клуба, мы решаем, что нам нужно.

В «Шахтере» есть все, это топовый клуб. Недавно португальские СМИ спрашивали меня, смог бы «Шахтер» бороться за титул в чемпионате Португалии. Вне всяких сомнений. «Шахтер» – кандидат на победу в португальской лиге, вместе с «Бенфикой» и «Порту», – сказал Каштру.

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