Луиш КАШТРУ: «Не все получается, но Шахтер честно и искренне работает»

«Шахтер» в минувшем туре обыграл «Ворсклу», а наставник Луиш Каштру рассчитывает, что положительный настрой после матча сохранится и на дальнейшие поединки.

«Мы с «Ворсклой» хорошо сыграли, хорошая победа. Правда, сейчас сложный период, мы остались неожиданно без Тете и Матвиенко. Нет Хочолавы, Исмаили, Корниенко и других. Но ничего, продолжаем идти вперед, команда хочет побеждать».

«Положительная энергия после этого поединка. Жуниор Мораес очень много работает. И тот, кто много работает, рано или поздно своего добивается. И это делает вся команда. У нас не все получается, но мы честно и искренне работаем», - сказал Каштру.

Команда в чемпионской гонке отстает от «Динамо» на 7 очков.