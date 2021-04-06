Луиш КАШТРУ: «Не все получается, но Шахтер честно и искренне работает»

Команда рискует потерять чемпионский титул

  • 06.04.2021 15:52
  • 724 просмотра
  • 2 комментария
Луиш КАШТРУ: «Не все получается, но Шахтер честно и искренне работает»
© shakhtar.com

«Шахтер» в минувшем туре обыграл «Ворсклу», а наставник Луиш Каштру рассчитывает, что положительный настрой после матча сохранится и на дальнейшие поединки.

«Мы с «Ворсклой» хорошо сыграли, хорошая победа. Правда, сейчас сложный период, мы остались неожиданно без Тете и Матвиенко. Нет Хочолавы, Исмаили, Корниенко и других. Но ничего, продолжаем идти вперед, команда хочет побеждать».

«Положительная энергия после этого поединка. Жуниор Мораес очень много работает. И тот, кто много работает, рано или поздно своего добивается. И это делает вся команда. У нас не все получается, но мы честно и искренне работаем», - сказал Каштру.

Команда в чемпионской гонке отстает от «Динамо» на 7 очков.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 06.04.2021 15:57
    +2
    Хороший ты человек Луиш, но хороший человек это не профессия)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 15:55
    +2
    Нытик оказался еще тот, имея такой ресурс как в шахте везде отлетел от кубка Укр с еврокубками до упл (скорее всего), ему б дать команду аля зорька хотя бы и поглядели бы на его тренерский гений)
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 06.04.2021 15:57
    +2
    Хороший ты человек Луиш, но хороший человек это не профессия)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 15:55
    +2
    Нытик оказался еще тот, имея такой ресурс как в шахте везде отлетел от кубка Укр с еврокубками до упл (скорее всего), ему б дать команду аля зорька хотя бы и поглядели бы на его тренерский гений)
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