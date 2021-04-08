Паулу ФОНСЕКА: «Главная задача – избежать ошибок в обороне»

Главный тренер итальянской «Ромы» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против нидерландского «Аякса».

«Команда мотивирована и уверена в себе. Мы должны сыграть идеально, во всех аспектах. Нельзя терять концентрацию. У «Аякса» очень хорошая команда. Главная наша задача – избежать ошибок в обороне. Мы хотим лишить их мяча и возможности создавать моменты у наших ворот», - сказал Фонсека.

Матч состоится сегодня, 8 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.