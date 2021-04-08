Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Следующий матч – всегда самый важный»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против испанской «Гранады».

«На каждый матч мы выбираем состав с тем, чтобы победить. Это только первая игра, дальше нас ждут важные матчи. Всегда приходится ломать голову: кто готов сыграть 90 минут? Кто может сыграть четыре или пять матчей подряд? Кому нужно отдохнуть? Каждое утро мы проверяем, кто как себя чувствует.

Это очень важный матч для нас. Мы должны жить по принципу, что следующий матч - всегда самый важный. Как тренер я понимаю, что это только первая половина, но все равно он важен. Мы победили «Сосьедад» и «Милан» в гостях и сыграли вничью дома. Этот матч может разогнать нас еще сильнее», - сказал Сульшер.

Матч состоится сегодня, 8 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.