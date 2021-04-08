Андрей ПОЛУНИН: «Динамо выглядит стабильнее Шахтера»

Специалист считает, что киевляне в этом сезоне прибавили

  • 08.04.2021 11:30
  • 398 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ПОЛУНИН: «Динамо выглядит стабильнее Шахтера»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Бывший полузащитник сборной Украины Андрей Полунин рассказал, что стало причиной лидерства киевского «Динамо» в чемпионате.

— Киевляне прибавили. Наставник быстро определил костяк своей команды, которая дает результат.  

— Кто сейчас качественнее выглядит в игровом плане, «Динамо» или «Шахтер»?
— Чаще всего качество дает результат. Однако в такой борьбе и характер выходит на ведущие роли, как это случилось в игре «Динамо» против «Александрии», когда киевляне на зубах выгрызли очень важную для себя победу. У «Шахтера я пока такого не замечаю.

К тому же у подопечных Мирчи Луческу получается лучше проходить дистанцию без игровых спадов. «Бело-синие» выглядят стабильнее. И здесь снова-таки на первые роли выходит опыт тренера, а у Луческу его намного больше, чем у Каштру.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 08.04.2021 12:02
    0
    Если нет фотографии Полунина у редакции, то бесплатно делаю за них их работу:

    http://i-fotki.info/26/036ed72087135631f8d269366ddef79ad44234400532572.png.
    html
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 08.04.2021 12:02
    0
    Если нет фотографии Полунина у редакции, то бесплатно делаю за них их работу:

    http://i-fotki.info/26/036ed72087135631f8d269366ddef79ad44234400532572.png.
    html
    Ссылка
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