Андрей ПОЛУНИН: «Динамо выглядит стабильнее Шахтера»

Бывший полузащитник сборной Украины Андрей Полунин рассказал, что стало причиной лидерства киевского «Динамо» в чемпионате.

— Киевляне прибавили. Наставник быстро определил костяк своей команды, которая дает результат.

— Кто сейчас качественнее выглядит в игровом плане, «Динамо» или «Шахтер»?

— Чаще всего качество дает результат. Однако в такой борьбе и характер выходит на ведущие роли, как это случилось в игре «Динамо» против «Александрии», когда киевляне на зубах выгрызли очень важную для себя победу. У «Шахтера я пока такого не замечаю.

К тому же у подопечных Мирчи Луческу получается лучше проходить дистанцию без игровых спадов. «Бело-синие» выглядят стабильнее. И здесь снова-таки на первые роли выходит опыт тренера, а у Луческу его намного больше, чем у Каштру.

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