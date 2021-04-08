ПОЛУНИН: «В прошлом сезоне сопротивление Шахтеру оказывали лишь три клуба»

Специалист назвал главную причину неудач дончан в текущем розыгрыше УПЛ

  • 08.04.2021 10:26
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ПОЛУНИН: «В прошлом сезоне сопротивление Шахтеру оказывали лишь три клуба»
© ФК Динамо Киев

Бывший полузащитник сборной Украины Андрей Полунин считает, что «Динамо» в нынешнем сезоне выглядит стабильнее «Шахтера».

— Андрей Викторович, есть ли сейчас интрига в борьбе за золотые медали?
— Думаю, да. Еще есть достаточно сложных игр для обоих наших грандов. Хотя, считаю, многое может проясниться в 22-м туре, когда «Динамо и «Шахтер» встретятся в очном поединке.

— Семиочковое превосходство одного конкурента над другим, это солидный отрыв для украинского первенства?
— Безусловно. Однако у «Шахтера» кроме чемпионата нет других турниров, поэтому у них все мыслями о погоне за «Динамо». Киевлянам же еще нужно выигрывать Кубок Украины.

— После 20-ти матчей прошлого чемпионата «Шахтер» набрал 88% очков, сейчас — 70%. В чем, на ваш взгляд, причина таких результатов горняков?
— Мне кажется, что если в прошлом сезоне сопротивление «Шахтеру» оказывали только «Динамо», «Заря» и «Десна», то сейчас подопечные Луиша Каштру получают проблемы в матчах практически со всеми командами Премьер-лиги. Последний пример, победа «Львова», причем, закономерная. Трудно сказать, может, какая-то уверенность пропала у донетчан, может, атмосфера в коллективе не на должном уровне… Это сейчас проблемы вылезли наружу, но я не исключаю того, что все началось намного раньше. 

Травма Степаненко дает о себе знать, и в центре обороны у горняков нет стабильности. То Кривцов выпадет, то Витао все возносили до небес в еврокубковых матчах, а потом в чемпионате бразилец проваливал поединки. В нынешнем сезоне у «Шахтера», как мне кажется, слишком большая ротация, что не добавляет команде уверенности.  
 

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Источник — zbirna.com

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