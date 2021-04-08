В матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал Сосьедад» на своем поле сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао со счетом 1:1.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Лопес (Реал Сосьедад).
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Асьер Вильялибре (Атлетик).
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Источник — Sport.ua
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