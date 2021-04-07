29-й тур
Реал Сосьедад
1 : 1
Атлетик
07.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Развязка на последних минутах. Реал Сосьедад и Атлетик поделили очки

Команда из Бильбао сумела отыграться на 89-й минуте

  • 07.04.2021 23:59
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Развязка на последних минутах. Реал Сосьедад и Атлетик поделили очки
© ФК Реал Сосьедад

В матче 29-й тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» – «Атлетик» поделили очки.

Хозяева забили первыми на 85-й минуте, но гости успели сравнять.

«Реал Сосьедад» пока продолжает борьбу за еврокубковую зону, «Атлетик» находится в середине турнирной таблицы.

Чемпионат Испании. 29-й тур

«Реал Сосьедад» – «Атлетик» – 1:1
Голы: 0:1 – 85 Вильялибре, 1:1 – 89 Лопес.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник — Sport.ua

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