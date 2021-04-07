Развязка на последних минутах. Реал Сосьедад и Атлетик поделили очки

В матче 29-й тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» – «Атлетик» поделили очки.
Хозяева забили первыми на 85-й минуте, но гости успели сравнять.
«Реал Сосьедад» пока продолжает борьбу за еврокубковую зону, «Атлетик» находится в середине турнирной таблицы.
Чемпионат Испании. 29-й тур
«Реал Сосьедад» – «Атлетик» – 1:1
Голы: 0:1 – 85 Вильялибре, 1:1 – 89 Лопес.
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Источник — Sport.ua
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