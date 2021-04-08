ЖОРЖИНЬО: «Мы должны сохранять хладнокровие и оставаться сосредоточенными»

Полузащитник английского «Челси» Жоржиньо прокомментировал победу над «Порту» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Все очень довольны этим результатом, но надо оставаться скромными. Нельзя думать, будто у нас есть преимущество, это будет ошибкой. Мы должны сохранять хладнокровие и оставаться сосредоточенными.

Сухой матч - это очень важно. После пяти пропущенных голов в субботу ощущения были неважные. Было очень обидно, надо было извлечь из этого урок. Понимали, что будет важно провести хороший матч в защите и не пропустить, потому что атаковать мы умеем», - сказал Жоржиньо.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» – «Челси» состоится во вторник, 13 апреля, в 22:00 по киевскому времени.