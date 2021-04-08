ЖОРЖИНЬО: «Мы должны сохранять хладнокровие и оставаться сосредоточенными»

Хавбек «Челси» – о победе над «Порту»

  • 08.04.2021 10:45
  • 173 просмотра
  • 0 комментариев
ЖОРЖИНЬО: «Мы должны сохранять хладнокровие и оставаться сосредоточенными»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жоржиньо

Полузащитник английского «Челси» Жоржиньо прокомментировал победу над «Порту» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Все очень довольны этим результатом, но надо оставаться скромными. Нельзя думать, будто у нас есть преимущество, это будет ошибкой. Мы должны сохранять хладнокровие и оставаться сосредоточенными.

Сухой матч - это очень важно. После пяти  пропущенных голов в субботу ощущения были неважные. Было очень обидно, надо было извлечь из этого урок. Понимали, что будет важно провести хороший матч в защите и не пропустить, потому что атаковать мы умеем», - сказал Жоржиньо.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» – «Челси» состоится во вторник, 13 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности