Матчи молодежных команд Динамо и Днепра-1 пройдут в Киеве

В пятницу, 9 апреля, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины U21, в котором киевское «Динамо» будет принимать «Днепр-1».
Начало встречи – в 13:00.
А на следующий день, в субботу, в Киеве встретятся и команды U19 клубов. Игра также начнется в 13:00.
Оба матча состоятся на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.
Напомним, поединок основных команд клубов в рамках 21-го тура УПЛ состоится в Днепре.
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Источник — ФК Динамо Киев
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