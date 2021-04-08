Матчи молодежных команд Динамо и Днепра-1 пройдут в Киеве

Встречи будут сыграны на стадионе им. Лобановского

  • 08.04.2021 10:48
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Матчи молодежных команд Динамо и Днепра-1 пройдут в Киеве
© ФК Динамо Киев

В пятницу, 9 апреля, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины U21, в котором киевское «Динамо» будет принимать «Днепр-1».

Начало встречи – в 13:00.

А на следующий день, в субботу, в Киеве встретятся и команды U19 клубов. Игра также начнется в 13:00.

Оба матча состоятся на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.

Напомним, поединок основных команд клубов в рамках 21-го тура УПЛ состоится в Днепре.

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Источник — ФК Динамо Киев

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