Матчи молодежных команд Динамо и Днепра-1 пройдут в Киеве

В пятницу, 9 апреля, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины U21, в котором киевское «Динамо» будет принимать «Днепр-1».

Начало встречи – в 13:00.

А на следующий день, в субботу, в Киеве встретятся и команды U19 клубов. Игра также начнется в 13:00.

Оба матча состоятся на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.

Напомним, поединок основных команд клубов в рамках 21-го тура УПЛ состоится в Днепре.