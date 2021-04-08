Президент ПСЖ: «Важная победа в истории клуба, горжусь командой»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал победу его команды над «Баварией» (3:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это важная победа для истории клуба. Мы выигрываем на выезде, здесь, в Мюнхене, 3:2, несмотря на несколько травм в нашей команде. Мы проделали очень хорошую работу, но она еще не закончилась, это был только первый матч.

Мы хотим выиграть, это очень важно для нас. У нас все больше опыта в этом соревновании, наши игроки любят эти матчи, мы показали, что мы отличная команда. Я очень горжусь игроками и персоналом, потому что они провели большую игру. Но мы не забываем, что еще предстоит ответный матч», - сказал Аль-Хелаифи.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ – «Бавария» состоится во вторник, 13 апреля, в 22:00 по киевскому времени.