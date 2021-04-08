Мэйсон МАУНТ: «Все игроки Челси провели классный матч»

Хавбек «синих» – о победе над «Порту»

  • 08.04.2021 10:26
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Мэйсон МАУНТ: «Все игроки Челси провели классный матч»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мэйсон Маунт

Полузащитник английского «Челси» Мэйсон Маунт прокомментировал победу над «Порту» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это был очень важный матч для нас и для меня лично, потому что я забил свой первый гол в Лиге чемпионов. Давно ждал этого момента, и, конечно, очень рад сегодняшней победе. Здорово еще, что мы не пропустили. Все игроки нашей команды провели классный матч.

В первом тайме до нашего гола у «Порту» были хорошие моменты, они оказывали на нас давление, но мы грамотно оборонялись и выдержали несколько ударов. Забитый в это время гол нам помог. Мы немного расслабились и снова начали двигать мяч», - сказал Маунт.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» – «Челси» состоится во вторник, 13 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — УЕФА

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