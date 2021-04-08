Защитник ПСЖ: «Мы должны сохранить концентрацию»

Колин Дагба не впадает в эйфорию

  • 08.04.2021 09:39
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Защитник ПСЖ: «Мы должны сохранить концентрацию»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Колин Дагба

Защитник ПСЖ Колин Дагба прокомментировал победу над «Баварией» (3:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«В перерыве тренер объяснил нам, что у нас не слишком хорошо получалось в первом тайме. После перерыва мы стали больше обращать внимание на построение игры в обороне, и это принесло результат. Мы стали гораздо лучше действовать у своих ворот. Мы должны сохранить концентрацию и сыграть так же, как сегодня в ответном матче. Придется много бегать - «Бавария» сегодня оказывала на нас огромное давление», - сказал Дагба.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ – «Бавария» состоится во вторник, 13 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — УЕФА

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