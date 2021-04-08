Цыганков приступил к беговой работе после травмы

Киевское «Динамо» начало подготовку к игре 21-го тура УПЛ против днепровского «Днепра-1». В среду, 7 апреля, после выходного дня, команда Мирчи Луческу провела тренировочное занятие.

Помимо футболистов, принимавших участие и готовившихся к матчу 20-го тура УПЛ против «Александрии», к тренировкам после травмы икроножной мыщцы приступил полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков.

Правда, пока что футболист начал только беговую работу и занимался по своей программе восстановления. Если динамика набора формы игрока будет оптимальной, врачи и тренеры не исключают появления Цыганкова в заявке на матч с днепрянами. Однако форсировать подготовку футболиста необходимости нет.

Последний раз Цыганков выходил на поле 14 марта в матче против луганской «Зари». Из-за повреждения полузащитник киевлян пропустил отборочные матчи ЧМ-2022 в составе национальной сборной Украины и игру прошлого тура УПЛ против «Александрии».

Ранее сообщалось, что Цыганков должен восстановиться к матчу с «Шахтером».

В нынешнем сезоне Виктор Цыганков провел 28 матчей за «Динамо». В его активе 12 голов и 8 голевых передач.