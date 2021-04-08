Эрик ШУПО-МОТИНГ: «Я посмотрел статистику – это безумие»

Форвард «Баварии» – о поражении от ПСЖ

  • 08.04.2021 08:52
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Эрик ШУПО-МОТИНГ: «Я посмотрел статистику – это безумие»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Шупо-Мотинг

Нападающий мюнхенской «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг прокомментировал поражение от французского ПСЖ (2:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы просто не реализовали достаточно моментов и, к сожалению, пропустили слишком много. Я посмотрел статистику - это безумие. В другой день мы наверняка забили бы пять или шесть голов. Мы очень расстроены. Сегодня была отличная битва. Жаль, что мы не смогли взять свое, но мы хорошо вернулись в игру», - сказал Шупо-Мотинг.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ – «Бавария» состоится во вторник, 13 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — УЕФА

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