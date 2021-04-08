ДИКИЙ: «Это нормальная практика, когда клубы между собой договариваются»

Исполнительный директор УПЛ – о переносе матча «Мариуполь» – «Шахтер» в Киев

  • 08.04.2021 08:33
  • 557 просмотров
  • 2 комментария
ДИКИЙ: «Это нормальная практика, когда клубы между собой договариваются»
© Футбол 1/2/3. Евгений Дикий

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в интервью Shakhtar News прокомментировал перенос места проведения матча 21-го тура украинской Премьер-лиги «Мариуполь» – «Шахтер» в Киев на НСК «Олимпийский».

«В Мариуполе ситуация связана с тем, что на сегодняшний день клуб проводит реконструкцию футбольного поля, и из-за погодных условий, зима у нас была достаточно холодная, низкие температуры, поэтому газон чуть-чуть, скажем так, трава начала возобновляться не в те сроки, в которые планировал клуб. Из-за этого домашние свои поединки в весенней части они были вынуждены переносить. И такая же ситуация возникла в матче с «Шахтером». «Мариуполь» провел домашнюю игру, и поле после матча нужно было восстанавливать. Это нормальная практика, когда клубы между собой договариваются, и клуб-гость идет навстречу и принимает матч на своей домашней арене.

Поскольку в этом туре «Динамо» проводит матч с «Днепром-1», и является номинальным хозяином, но в первом круге они менялись местами, поэтому матч этого тура будет проходить в Днепре. Соответственно НСК «Олимпийский» свободен. Клубы договорились, все соответствует нормам регламента», - сказал Дикий.

Ранее стало известно, что сезон чемпионата Украины завершится раньше.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 08.04.2021 08:40
    +1
    Чего они извиваются, как змеи на сковородке? Засчитали бы Аредуполю техническое поражение по взаимной договоренности и все рады.
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 08.04.2021 08:39
    +2
    А где этот троль Маяковский, который тут расписался, что ДК на выезд не ездят
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 08.04.2021 08:39
    +2
    А где этот троль Маяковский, который тут расписался, что ДК на выезд не ездят
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 08.04.2021 08:40
    +1
    Чего они извиваются, как змеи на сковородке? Засчитали бы Аредуполю техническое поражение по взаимной договоренности и все рады.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности