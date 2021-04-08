ДИКИЙ: «Это нормальная практика, когда клубы между собой договариваются»

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в интервью Shakhtar News прокомментировал перенос места проведения матча 21-го тура украинской Премьер-лиги «Мариуполь» – «Шахтер» в Киев на НСК «Олимпийский».

«В Мариуполе ситуация связана с тем, что на сегодняшний день клуб проводит реконструкцию футбольного поля, и из-за погодных условий, зима у нас была достаточно холодная, низкие температуры, поэтому газон чуть-чуть, скажем так, трава начала возобновляться не в те сроки, в которые планировал клуб. Из-за этого домашние свои поединки в весенней части они были вынуждены переносить. И такая же ситуация возникла в матче с «Шахтером». «Мариуполь» провел домашнюю игру, и поле после матча нужно было восстанавливать. Это нормальная практика, когда клубы между собой договариваются, и клуб-гость идет навстречу и принимает матч на своей домашней арене.

Поскольку в этом туре «Динамо» проводит матч с «Днепром-1», и является номинальным хозяином, но в первом круге они менялись местами, поэтому матч этого тура будет проходить в Днепре. Соответственно НСК «Олимпийский» свободен. Клубы договорились, все соответствует нормам регламента», - сказал Дикий.

Ранее стало известно, что сезон чемпионата Украины завершится раньше.