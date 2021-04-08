Ювентус не собирается продавать Кулусевски

Полузащитник туринского «Ювентуса» Деян Кулусевски продолжит выступать за итальянский клуб.

По данным журналиста Николо Скиры, несколько клубов запросили информацию относительно шведского игрока, однако «Юве» не собирается продавать его.

Сообщается, что 20-летний игрок останется в команде, и в руководстве клуба уверены, что футболист себя проявит.

Отметим, что в этом сезоне Кулусевски принял участие в 37 матчах, забил 5 мячей и сделал 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что «Милан» и «Ювентус» готовят обмен игроками сборной Италии.