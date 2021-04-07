Милан и Ювентус готовят обмен игроками сборной Италии

Бернардески и Романьоли могут сменить клубы

  • 07.04.2021 16:11
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Милан и Ювентус готовят обмен игроками сборной Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алессио Романьоли

«Ювентус» и «Милан» во время летнего трансферного окна могут совершить обмен игроками сборной Италии.

Защитник «Милана» Алессио Романьоли может перебраться в Турин, а в обратном направлении отправится хавбек Федерико Бернардески. Контракты обеих игроков истекают летом 2022 года.

Возможную сделку значительно упрощает тот факт, что интересы обоих игроков представляет один и тот же агент – Мино Райола. Трансферная стоимость Бернардески сейчас оценивается в 20 миллионов евро, а Романьоли – в 30 миллионов.

Сегодня «Ювентус» в перенесенном матче третьего тура Серии А примет «Наполи».

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Источник — Goal.com

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