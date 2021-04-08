Юлиан ДРАКСЛЕР: «Бавария всегда опасна. Но у ПСЖ классные нападающие»

Игрок парижской команды подвел итоги победы над мюнхенской «Баварией» в Лиге чемпионов (3:2)

  • 08.04.2021 05:10
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Юлиан ДРАКСЛЕР: «Бавария всегда опасна. Но у ПСЖ классные нападающие»
© Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний немецкий футболист ПСЖ Юлиан Дракслер прокомментировал выездную победу над мюнхенской «Баварией» (3:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Вся команда здорово постаралась сегодня. Мы все видели, какая классная у них команда. «Бавария» всегда опасна. Но у нас классные нападающие. Поэтому мы и забили три мяча, которые помогли победить.

В ответном матче нам придется сильно попотеть — «Бавария» опасна как с Левандовски, так и без него. Постараемся победить в Париже и пройти в следующий раунд», — заявил Дракслер.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария» состоится во вторник, 13 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — УЕФА

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