Юлиан ДРАКСЛЕР: «Бавария всегда опасна. Но у ПСЖ классные нападающие»

27-летний немецкий футболист ПСЖ Юлиан Дракслер прокомментировал выездную победу над мюнхенской «Баварией» (3:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Вся команда здорово постаралась сегодня. Мы все видели, какая классная у них команда. «Бавария» всегда опасна. Но у нас классные нападающие. Поэтому мы и забили три мяча, которые помогли победить.

В ответном матче нам придется сильно попотеть — «Бавария» опасна как с Левандовски, так и без него. Постараемся победить в Париже и пройти в следующий раунд», — заявил Дракслер.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария» состоится во вторник, 13 апреля, в 22:00 по киевскому времени.