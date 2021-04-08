ФОТО. Очередная победа Тухеля! Фотогалерея матча Порту — Челси

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов португальский «Порту» на севильском стадионе «Рамон Санчес Писхуан» проиграл лондонскому «Челси» со счетом 0:2. В составе «аристократов» голами отметились Мэйсон Маунт и Бен Чилуэлл.
Предлагаем вашему вниманию фотогалерею матча «Порту» — «Челси».
Фото Getty Images/Global Images Ukraine
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Источник — Sport.ua
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