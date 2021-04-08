Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Результат очень несправедливый»

Наставник «Порту» подвел итоги поражения от «Челси» в Лиге чемпионов

  • 08.04.2021 04:30
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Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Результат очень несправедливый»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау разочарован поражением от «Челси» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Результат очень несправедливый, но футбол — это голы. «Челси» забил, а мы нет. Команда провела очень хорошую игру, надежно действовала в обороне, опасно атаковала. Мы создали несколько моментов, но не реализовали их.

Сыгран пока только первый матч, будем верить в лучшее. Игроки показали прекрасный футбол. Мы знаем сильные стороны «Челси». У них на замену вышли Пулишич, Жиру, Канте и Тьяго Силва, у них много разноплановых футболистов, но мы были лучше «Челси». Однако моральная победа не учитывается, важен результат», — отметил Консейсау.

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Источник — УЕФА

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