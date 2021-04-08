Томас МЮЛЛЕР: «Мы выстрелили себе в ногу»

31-летний футболист мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер подвел итоги домашнего поражения от ПСЖ (2:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Всегда можно говорить о пропущенных голах, но я думаю, что ни у кого бы не было нареканий, выиграй мы 5:3 или 6:3. Мы выстрелили себе в ногу... Теперь нужно отыгрываться», — считает Мюллер.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария» состоится во вторник, 13 апреля, в 22:00 по киевскому времени.