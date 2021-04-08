ФОТО. Неожиданное фиаско хозяев! Фотогалерея матча Бавария — ПСЖ

В первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» дома уступила парижскому ПСЖ со счетом 2:3. В составе гостей дублем отличился Килиан Мбаппе, еще один гол на счету Маркиньоса. За «Баварию» забивали Шупо-Мотинг и Мюллер.
Предлагаем вашему вниманию фотогалерею матча «Бавария» — ПСЖ.
Фото Getty Images/Global Images Ukraine
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Источник — Sport.ua
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