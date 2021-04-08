Порту — Челси. Какой счет, кто выиграл

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сильнее оказались «аристократы»

  • 08.04.2021 03:15
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Порту — Челси. Какой счет, кто выиграл
© Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Челси».

На стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в испанской Севилье португальский клуб проиграл англичанам со счетом 0:2.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Порту» состоится во вторник, 13 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

«Порту» — «Челси» — 0:2
Маунт, 32, Чилуэлл, 85.

«Порту»: Марчесин, Манафа (Франсиско Консейсао 82), Мбемба, Пепе, Зайду, Груйич, Урибе, Корона, Отавио, Тони Мартинес, 82), Марега (Фабио Виейра, 82), Луис Диас.
«Челси»: Менди, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Ковачич (Эмерсон, 90+2), Жоржиньо, Чилуэлл, Джеймс (Тьяго Силва, 80), Вернер (Пулишич, 65), Хаверц (Жиру, 65), Маунт (Канте, 80).
Мбемба, 63, Груйич, 79

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Источник — Sport.ua

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