Порту — Челси. Какой счет, кто выиграл

Завершился первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Челси».
На стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в испанской Севилье португальский клуб проиграл англичанам со счетом 0:2.
Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Порту» состоится во вторник, 13 апреля, в 22:00 по киевскому времени.
«Порту» — «Челси» — 0:2
Маунт, 32, Чилуэлл, 85.
«Порту»: Марчесин, Манафа (Франсиско Консейсао 82), Мбемба, Пепе, Зайду, Груйич, Урибе, Корона, Отавио, Тони Мартинес, 82), Марега (Фабио Виейра, 82), Луис Диас.
«Челси»: Менди, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Ковачич (Эмерсон, 90+2), Жоржиньо, Чилуэлл, Джеймс (Тьяго Силва, 80), Вернер (Пулишич, 65), Хаверц (Жиру, 65), Маунт (Канте, 80).
Мбемба, 63, Груйич, 79
Источник — Sport.ua
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