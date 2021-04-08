Догнал Шевченко и Ибрагимовича! Мюллер забил 48-й гол в Лиге чемпионов

31-летний игрок мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер отметился забитым голом в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с парижским ПСЖ (2:3).

Мюллер забил головой на 60-й минуте встречи, сделав счет 2:2. Этот гол стал для Томаса 48-м в матчах Лиги чемпионов.

Таким образом, Мюллер догнал в списке лучших бомбардиров турнира 44-летнего украинца Андрея Шевченко (завершил карьеру игрока) и 39-летнего шведа Златана Ибрагимовича (выступает за «Милан»). Троица делит 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов.

Первая тройка выглядит так: Криштиану Роналду («Ювентус», 134 гола), Лионель Месси («Барселона», 120 голов) и Роберт Левандовски («Бавария», 73 гола).