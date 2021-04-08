Ханс-Дитер ФЛИК: «ПСЖ выжал три гола из минимума моментов»

Наставник «Баварии» прокомментировал поражение от парижского клуба в Лиге чемпионов (2:3)

  • 08.04.2021 02:37
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Ханс-Дитер ФЛИК: «ПСЖ выжал три гола из минимума моментов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик отдал должное ПСЖ после домашнего поражения от парижского клуба (2:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы могли добиться большего. Реализуй мы свои моменты, мы могли бы добиться очень хорошего результата.

Наши соперники выжали три забитых мяча из малого количества созданных моментов. Но мои ребята все равно достойно сражались. Меня очень впечатлило то, как они играли», — отметил Флик.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария» состоится во вторник, 13 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — УЕФА

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