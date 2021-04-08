Бавария — ПСЖ. Какой счет, кто выиграл

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов завершился победой парижской команды

  • 08.04.2021 01:45
  • 198 просмотров
  • 2 комментария
Бавария — ПСЖ. Какой счет, кто выиграл
© Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — ПСЖ.

На стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене хозяева уступили со счетом 2:3. Футболист гостей Килиан Мбаппе отметился дублем.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария» состоится во вторник, 13 апреля.

«Бавария» — ПСЖ — 2:3
 Шупо-Мотинг, 37, Мюллер, 60 — Мбаппе, 3, 68, Маркиньос, 28

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле (Боатенг, 42), Алаба, Эрнандес, Киммих, Горецка (Дэвис, 33) Зане, Мюллер, Коман, Шупо-Мотинг.
ПСЖ: Навас, Дагба, Маркиньос (Эррера, 30), Кимпембе, Диалло (Баккер, 46), Гейе, Данило, Дракслер, Ди Мария (Кин, 71) Неймар (Рафинья, 90) Мбаппе.
 Эрнандес, 35, Киммик, 70, Шупо-Мотинг, 89

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Mykola_Andrienko
      Mykola_Andrienko, 08.04.2021 02:47
    0
    Адміни, ви там перебрали з алкоголем чи що?
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    vovast
    online
      vovast, 08.04.2021 01:58
    +1
    Здраствуй Славик, как тебя зовут?
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    vovast
    online
      vovast, 08.04.2021 01:58
    +1
    Здраствуй Славик, как тебя зовут?
    Ссылка
    Mykola_Andrienko
    online
      Mykola_Andrienko, 08.04.2021 02:47
    0
    Адміни, ви там перебрали з алкоголем чи що?
    Ссылка
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