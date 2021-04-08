МБАППЕ: «Нойер — один из лучших в истории. Надеюсь, я его еще огорчу»

Бомбардир ПСЖ доволен итогом поединка с «Баварией» (3:2)

  • 08.04.2021 01:36
  • 175 просмотров
  • 1 комментарий
МБАППЕ: «Нойер — один из лучших в истории. Надеюсь, я его еще огорчу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал выездную победу над мюнхенской «Баварией» (3:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мне нравится играть против лучших игроков в мире, а Мануэль Нойер — один из лучших вратарей в истории. Я не испытывал никакого давления. Мне не удалось забить ему в финале [прошлого розыгрыша], но надеюсь, что еще смогу огорчить его.

Вся команда фантастически сыграла сегодня. Я извлек из этого пользу. Но это лишь первая часть противостояния. Мы терпели всей командой, но в то же время доставили серьезные проблемы сопернику за счет наших сильных качеств.

Тренер хотел, чтобы мы с Неем перекрывали направления передач Киммиха, и попросил, чтобы я открывался в глубину и обеспечивал варианты для паса, когда мяч был у нас. Я был готов к выполнению этой задачи, и все сложилось удачно», — сказал Мбаппе.

Мбаппе отметился дублем в ворота «Баварии», забив на 3-й и 68-й минутах встречи.

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
    vovast
    online
      vovast, 08.04.2021 01:44
    -2
    Да, выгони этого клоуна на пенсию
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