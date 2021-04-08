Кубок Франции. Монпелье, Тулуза и Анже вышли в четвертьфинал

7 апреля прошли 5 матчей Кубка Франции по футболу.
«Монпелье», «Тулуза» и «Анже» вышли в четвертьфинал.
Ранее «ПСЖ» переиграл «Лилль» (3:0), а «Монако» прошел «Мец» по пенальти.
Кубок Франции. 1/8 финала
- ГФА 74 – Ле-Пюи – 4:0
- Седан – Анже – 0:1
- Кане Руссийон – Булонь – 1:0
- Сомур Олимпик – Тулуза – 1:2
- Шатобриан – Монпелье – 0:1
Последний матч стадии 1/8 финала пройдет 8 апреля: «Ред Стар 93» – «Лион».
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Источник — Sport.ua
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