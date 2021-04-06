Монако пробился в четвертьфинал Кубка Франции, обыграв Мец в серии пенальти

Ни одного гола не было забито в основное и дополнительное время

  • 06.04.2021 22:17
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Монако пробился в четвертьфинал Кубка Франции, обыграв Мец в серии пенальти
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фабрегас

6 апреля прошел один матч Кубка Франции по футболу.

«Монако» пробился в четвертьфинал, обыграв «Мец» в серии пенальти. Ни одного гола не было забито в основное и дополнительное время.

17 марта «ПСЖ» переиграл «Лилль» (3:0), остальные матчи стадии 1/8 финала пройдут 7 и 8 апреля. 

Кубок Франции. 1/8 финала

«Монако» – «Мец» – 0:0 (пен. 5:4)

Серия пенальти: Сарр – 0:1. Бен Йеддер – 1:1. Яде – 1:2. Фолланд – 2:2. Амброз – 2:3. Сидибе – 3:3. Майга – 3:3 (мимо). Фабрегас – 4:3. Бронн – 4:4. Йоветич – 5:4.

«Монако»: Маецки, Сидибе, Марипан, Балло-Туре (Кайю Энрике, 68), Бадиашиле (Дисаси, 46), Ю.Фофана, Матазо (Тшуамени, 79), Бен Йеддер, Фолланд, Мартинш (Фабрегас, 59), Диатта (Йоветич, 68).

«Мец»: Укиджа, Сентонз, Бронн, Делен, М.Фофана, Куяте, Ангбан, Майга, Лейя Исека (Амброз, 61), Булая (Сарр, 60), Вагнер (Яде, 61).

Предупреждение: Ангбан, 65.

Судья: Пиньяр.

6 апреля. Монако. Стадион «Луи II».

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Источник — Sport.ua

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