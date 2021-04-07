Роналду забил 25 голов в чемпионате в 11-й раз за последние 12 лет

Нападающий «Ювентуса» не снижает голевую планку

  • 07.04.2021 23:04
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Роналду забил 25 голов в чемпионате в 11-й раз за последние 12 лет
© Getty Images/Global Images Ukraine

Забитый мяч в перенесенном поединке 3-го тура Серии А с «Наполи» (2:1), стал для Криштиану Роналду 25-м в нынешнем чемпионате. Минимум 25 голов в чемпионате португалец забивает в 11-й раз за последние 12 сезонов.

Только в первом сезоне после перехода в «Ювентус» (2018/19) Криштиану остановился на отметке в 21 гол. Отметим, что за шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» португалец только один раз забил больше 25 голов – в сезоне 2007/08 Криштиану Роналду 31 раз огорчил голкиперов соперника.

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Источник — Sport.ua

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