Роналду забил 25 голов в чемпионате в 11-й раз за последние 12 лет

Забитый мяч в перенесенном поединке 3-го тура Серии А с «Наполи» (2:1), стал для Криштиану Роналду 25-м в нынешнем чемпионате. Минимум 25 голов в чемпионате португалец забивает в 11-й раз за последние 12 сезонов.

Только в первом сезоне после перехода в «Ювентус» (2018/19) Криштиану остановился на отметке в 21 гол. Отметим, что за шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» португалец только один раз забил больше 25 голов – в сезоне 2007/08 Криштиану Роналду 31 раз огорчил голкиперов соперника.