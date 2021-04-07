Сикан возобновил тренировки после серьезной травмы

Нападающий «Мариуполя» может вернутся на поле уже в начале мая

  • 07.04.2021 20:26
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Сикан возобновил тренировки после серьезной травмы
© ФК Шахтер Донецк. Даниил Сикан

Шестого апреля нападающий «Мариуполя» Даниил Сикан начал тренироваться по индивидуальной программе после перелома челюсти.

По информации источника, в «Мариуполе» надеются на помощь игрока молодежной сборной Украины в майских матчах чемпионата УПЛ.

Отметим, что в поединке 17 тура чемпионата УПЛ с полтавской «Ворсклой» Даниил Сикан получил серьезную травму – закрытую черепно-мозговую травму и перелом верхней челюсти.

В нынешнем сезоне игрок провел за «Мариуполь» в чемпионате УПЛ 13 матчей и забил два гола.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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