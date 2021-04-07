Стало известно, почему не рассматривают апелляцию Севидова

В ближайшее время апелляция известного тренера Александра Севидова по поводу его пятилетней дисквалификации не будет рассмотрена Апелляционным комитетом УАФ.

По информации источника, рассмотрение апелляции планировалось в начале апреля, однако из-за сложных карантинных предосторожностей у членов комитета нет возможности провести заседание не в режиме онлайн. Таким образом, с большой долей вероятности вердикт по делу Александра Севидова будет вынесен по завершении локдауна в Киеве, когда в столицу в Дом футбола лично смогут приехать все фигуранты этого дела.

Напомним, что еще в 2020-м году УАФ по итогам рассмотрения дела о нарушении ФК «Сумы» Кодекса этики и честной игры, приняла решение запретить консультанту ФК «Сумы» Александру Севидову и одному из тренеров Александру Mартюку заниматься любой футбольной деятельностью в течение пяти лет. На это решение Севидов с Mартюком подали апелляцию.

С недавнего времени Севидов стал консультировать нового главного тренера «Миная» Николая Цымбала.