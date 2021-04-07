Стало известно, почему не рассматривают апелляцию Севидова

Во всем виноват коронавирус

  • 07.04.2021 20:08
  • 894 просмотра
  • 3 комментария
Стало известно, почему не рассматривают апелляцию Севидова
© ФК Динамо Киев. Александр Севидов

В ближайшее время апелляция известного тренера Александра Севидова по поводу его пятилетней дисквалификации не будет рассмотрена Апелляционным комитетом УАФ.

По информации источника, рассмотрение апелляции планировалось в начале апреля, однако из-за сложных карантинных предосторожностей у членов комитета нет возможности провести заседание не в режиме онлайн. Таким образом, с большой долей вероятности вердикт по делу Александра Севидова будет вынесен по завершении локдауна в Киеве, когда в столицу в Дом футбола лично смогут приехать все фигуранты этого дела.

Напомним, что еще в 2020-м году УАФ по итогам рассмотрения дела о нарушении ФК «Сумы» Кодекса этики и честной игры, приняла решение запретить консультанту ФК «Сумы» Александру Севидову и одному из тренеров Александру Mартюку заниматься любой футбольной деятельностью в течение пяти лет. На это решение Севидов с Mартюком подали апелляцию.

С недавнего времени Севидов стал консультировать нового главного тренера «Миная» Николая Цымбала.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Yura Юрий
      Yura Юрий, 07.04.2021 20:41
    0
    var, 07.04.2021 20:39
    Да у нас тренеров валом)
    ага, Алиев например и тому подобное
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 07.04.2021 20:41
    0
    сейчас коронавирус любимая отговорка
    Ссылка
    var
      var, 07.04.2021 20:39
    0
    Да у нас тренеров валом)
    Ссылка
    Yura Юрий
      Yura Юрий, 07.04.2021 20:41
    0
    var, 07.04.2021 20:39
    Да у нас тренеров валом)
    ага, Алиев например и тому подобное
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 07.04.2021 20:41
    0
    сейчас коронавирус любимая отговорка
    Ссылка
    var
      var, 07.04.2021 20:39
    0
    Да у нас тренеров валом)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности