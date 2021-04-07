Четыре игрока Динамо рискуют пропустить матч с Шахтером

Если получат предупреждение в матче с «Днепром-1»

  • 07.04.2021 19:49
  • 4288 просмотров
  • 10 комментариев
Четыре игрока Динамо рискуют пропустить матч с Шахтером
© ФК Динамо Киев. Илья Забарный

В субботу, 10 апреля, состоится матч 21-го тура УПЛ, в котором «Динамо» сыграет с «Днепром-1».

В этой встрече сразу четверо динамовцев будут пребывать под угрозой дисквалификации. Это Илья Забарный, Карлос де Пена, Сергей Сидорчук и Жерсон Родригеш. На данный момент у них у всех по 3 предупреждения в пассиве.

Стоит отметить, что в 22-м туре «Динамо» сразится с донецким «Шахтером», который является главным конкурентом киевлян в борьбе за чемпионство.

Добавим, что матч с «Днепром-1» из-за дисквалификации пропустят Томаш Кендзера и Денис Попов. Встреча состоится на «Днепр-Арене».

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Источник — ФК Динамо Киев

(14 голосов)

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Комментарии
    gajvir
      gajvir, 07.04.2021 20:39
    0
    var, 07.04.2021 20:32
    в матчі Колос - Динамо раньше было 3 пенальти Колосу))
    чего б тебе их не вспомнить сначала?
    І 2 пенальті в ворота Динамо.
    Ссылка
    var
      var, 07.04.2021 20:32
    0
    gajvir, 07.04.2021 20:29
    Ну з 4 гравців 2-3 точно отримають жовту. Ігор Пасхал - автор 3 пенальті в ворота Колоса в матчі Шахтар - Колос , 2 з яких висосані з пальця. Що йому якісь 2-3 ліві жовті катки))))
    в матчі Колос - Динамо раньше было 3 пенальти Колосу))
    чего б тебе их не вспомнить сначала?
    Ссылка
    var
      var, 07.04.2021 20:30
    -1
    solart1964, 07.04.2021 19:58
    А Цыганков уже в строю?
    За него - Цыганык.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 07.04.2021 20:29
    0
    solart1964, 07.04.2021 19:58
    А Цыганков уже в строю?
    До матча с Шахтером скорее всего не только Цыганков, но и Вербич будет в строю
    Ссылка
    gajvir
      gajvir, 07.04.2021 20:29
    +4
    Ну з 4 гравців 2-3 точно отримають жовту. Ігор Пасхал - автор 3 пенальті в ворота Колоса в матчі Шахтар - Колос , 2 з яких висосані з пальця. Що йому якісь 2-3 ліві жовті катки))))
    Ссылка
    var
      var, 07.04.2021 20:28
    -1
    Ох и риск.))) Риск сейчас подхватить Ковид, когда Украина по смертности стала первой в Европе...
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 07.04.2021 20:21
    +1
    Анатолий Елисеев, 07.04.2021 20:09
    НЕ бойтесь.Судить с Днепром будет Пасхал с Херсона, при котором Днепр ни разу не выигрывал и
    больше соперников получал желтые и красные. Суркис сыграл на опережение

    При Пасхале Динамо сыграло 4 игры и только одна победа и три ничью!
    Думай головой хоть чуток... кто там сыграл на опережение из ахметовской ФФУ...
    Ссылка
    Анатолий Елисеев
    online
      Анатолий Елисеев, 07.04.2021 20:09
    -3
    НЕ бойтесь.Судить с Днепром будет Пасхал с Херсона, при котором Днепр ни разу не выигрывал и
    больше соперников получал желтые и красные. Суркис сыграл на опережение
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 07.04.2021 19:58
    +1
    Ihor86, 07.04.2021 19:55
    Из этого списка только Сидорчука нужно поберечь. По остальным есть замены:Забарний(Попов), Карлос де Пена, та Жерсон Родрігеш( Цыганков)
    А Цыганков уже в строю?
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 07.04.2021 19:55
    +1
    Из этого списка только Сидорчука нужно поберечь. По остальным есть замены:Забарний(Попов), Карлос де Пена, та Жерсон Родрігеш( Цыганков)
    Ссылка
    gajvir
      gajvir, 07.04.2021 20:29
    +4
    Ну з 4 гравців 2-3 точно отримають жовту. Ігор Пасхал - автор 3 пенальті в ворота Колоса в матчі Шахтар - Колос , 2 з яких висосані з пальця. Що йому якісь 2-3 ліві жовті катки))))
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 07.04.2021 20:21
    +1
    Анатолий Елисеев, 07.04.2021 20:09
    НЕ бойтесь.Судить с Днепром будет Пасхал с Херсона, при котором Днепр ни разу не выигрывал и
    больше соперников получал желтые и красные. Суркис сыграл на опережение

    При Пасхале Динамо сыграло 4 игры и только одна победа и три ничью!
    Думай головой хоть чуток... кто там сыграл на опережение из ахметовской ФФУ...
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 07.04.2021 19:58
    +1
    Ihor86, 07.04.2021 19:55
    Из этого списка только Сидорчука нужно поберечь. По остальным есть замены:Забарний(Попов), Карлос де Пена, та Жерсон Родрігеш( Цыганков)
    А Цыганков уже в строю?
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 07.04.2021 19:55
    +1
    Из этого списка только Сидорчука нужно поберечь. По остальным есть замены:Забарний(Попов), Карлос де Пена, та Жерсон Родрігеш( Цыганков)
    Ссылка
    gajvir
      gajvir, 07.04.2021 20:39
    0
    var, 07.04.2021 20:32
    в матчі Колос - Динамо раньше было 3 пенальти Колосу))
    чего б тебе их не вспомнить сначала?
    І 2 пенальті в ворота Динамо.
    Ссылка
    var
      var, 07.04.2021 20:32
    0
    gajvir, 07.04.2021 20:29
    Ну з 4 гравців 2-3 точно отримають жовту. Ігор Пасхал - автор 3 пенальті в ворота Колоса в матчі Шахтар - Колос , 2 з яких висосані з пальця. Що йому якісь 2-3 ліві жовті катки))))
    в матчі Колос - Динамо раньше было 3 пенальти Колосу))
    чего б тебе их не вспомнить сначала?
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 07.04.2021 20:29
    0
    solart1964, 07.04.2021 19:58
    А Цыганков уже в строю?
    До матча с Шахтером скорее всего не только Цыганков, но и Вербич будет в строю
    Ссылка
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