Четыре игрока Динамо рискуют пропустить матч с Шахтером

В субботу, 10 апреля, состоится матч 21-го тура УПЛ, в котором «Динамо» сыграет с «Днепром-1».
В этой встрече сразу четверо динамовцев будут пребывать под угрозой дисквалификации. Это Илья Забарный, Карлос де Пена, Сергей Сидорчук и Жерсон Родригеш. На данный момент у них у всех по 3 предупреждения в пассиве.
Стоит отметить, что в 22-м туре «Динамо» сразится с донецким «Шахтером», который является главным конкурентом киевлян в борьбе за чемпионство.
Добавим, что матч с «Днепром-1» из-за дисквалификации пропустят Томаш Кендзера и Денис Попов. Встреча состоится на «Днепр-Арене».
Источник — ФК Динамо Киев
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чего б тебе их не вспомнить сначала?
чего б тебе их не вспомнить сначала?
больше соперников получал желтые и красные. Суркис сыграл на опережение
При Пасхале Динамо сыграло 4 игры и только одна победа и три ничью!
Думай головой хоть чуток... кто там сыграл на опережение из ахметовской ФФУ...
больше соперников получал желтые и красные. Суркис сыграл на опережение
больше соперников получал желтые и красные. Суркис сыграл на опережение
При Пасхале Динамо сыграло 4 игры и только одна победа и три ничью!
Думай головой хоть чуток... кто там сыграл на опережение из ахметовской ФФУ...
чего б тебе их не вспомнить сначала?
чего б тебе их не вспомнить сначала?
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