Четыре игрока Динамо рискуют пропустить матч с Шахтером

В субботу, 10 апреля, состоится матч 21-го тура УПЛ, в котором «Динамо» сыграет с «Днепром-1».

В этой встрече сразу четверо динамовцев будут пребывать под угрозой дисквалификации. Это Илья Забарный, Карлос де Пена, Сергей Сидорчук и Жерсон Родригеш. На данный момент у них у всех по 3 предупреждения в пассиве.

Стоит отметить, что в 22-м туре «Динамо» сразится с донецким «Шахтером», который является главным конкурентом киевлян в борьбе за чемпионство.

Добавим, что матч с «Днепром-1» из-за дисквалификации пропустят Томаш Кендзера и Денис Попов. Встреча состоится на «Днепр-Арене».