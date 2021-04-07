УПЛ рассматривала вариант сократить сезон на две недели

УПЛ подтвердила, что нынешний сезон по просьбе сборной Украины будет завершен на одну неделю раньше планируемого - 9 мая.
Однако на рассмотрение клубов УПЛ предлагали еще более радикальный вариант - завершить сезон на две недели раньше, 1-2 мая.
Еще был вариант оставить нынешний вариант календаря (с последним туром 15 мая), но клубы большинством голосов отдали предпочтение варианту с финишем 9 мая.
Официально сезон в Украине завершится 12 мая поединком за Кубок Украины.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Понту готовится если пол основы вместе с "капитаном" Зиной до 20-х чисел мая не будет???
Я думаю Буяльский счастлив что эти идиоты его не вызывают...
Понту готовится если пол основы вместе с "капитаном" Зиной до 20-х чисел мая не будет???
Я думаю Буяльский счастлив что эти идиоты его не вызывают...
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