УПЛ рассматривала вариант сократить сезон на две недели

УПЛ подтвердила, что нынешний сезон по просьбе сборной Украины будет завершен на одну неделю раньше планируемого - 9 мая.

Однако на рассмотрение клубов УПЛ предлагали еще более радикальный вариант - завершить сезон на две недели раньше, 1-2 мая.

Еще был вариант оставить нынешний вариант календаря (с последним туром 15 мая), но клубы большинством голосов отдали предпочтение варианту с финишем 9 мая.

Официально сезон в Украине завершится 12 мая поединком за Кубок Украины.