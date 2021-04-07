УПЛ рассматривала вариант сократить сезон на две недели

Остановились на варианте с одной неделей

  • 07.04.2021 18:30
  • 783 просмотра
  • 6 комментариев
УПЛ рассматривала вариант сократить сезон на две недели
© upl.ua

УПЛ подтвердила, что нынешний сезон по просьбе сборной Украины будет завершен на одну неделю раньше планируемого - 9 мая.

Однако на рассмотрение клубов УПЛ предлагали еще более радикальный вариант - завершить сезон на две недели раньше, 1-2 мая.

Еще был вариант оставить нынешний вариант календаря (с последним туром 15 мая), но клубы большинством голосов отдали предпочтение варианту с финишем 9 мая.

Официально сезон в Украине завершится 12 мая поединком за Кубок Украины.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    funnycat
    online
      funnycat, 07.04.2021 19:16
    0
    Тю, та сократили бы уже до завтра
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 07.04.2021 19:14
    +1
    Мля, я все понимаю, но АПЛ, Серию А и Лигу Жюпилер они тоже сократят???
    Понту готовится если пол основы вместе с "капитаном" Зиной до 20-х чисел мая не будет???
    Я думаю Буяльский счастлив что эти идиоты его не вызывают...
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 07.04.2021 19:13
    0
    А кто тренироваться будет, если сборники приедут в 20-х числах мая, а динамовцы, если выйдут в финал кубка, то не раньше 15-16 числа? Шева будет отрабатывать с игроками штольни ту секретную тактику, в которую не вписывается Буяльский?
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    maxlove
    online
      maxlove, 07.04.2021 19:10
    +2
    Краще б УПЛ розглянула варіант скоротити себе
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    Serg Wojcev
      Serg Wojcev, 07.04.2021 19:06
    +4
    что только не мешает плохому тренеру как и танцору
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    Вадим Максимов
      Вадим Максимов, 07.04.2021 18:37
    +6
    Нужно заканчивать прямо сейчас. А то сборная не успеет подготовиться к кипру, бахрену и другим топ сборным мира.
    Ссылка
    Вадим Максимов
      Вадим Максимов, 07.04.2021 18:37
    +6
    Нужно заканчивать прямо сейчас. А то сборная не успеет подготовиться к кипру, бахрену и другим топ сборным мира.
    Ссылка
    Serg Wojcev
      Serg Wojcev, 07.04.2021 19:06
    +4
    что только не мешает плохому тренеру как и танцору
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 07.04.2021 19:10
    +2
    Краще б УПЛ розглянула варіант скоротити себе
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 07.04.2021 19:14
    +1
    Мля, я все понимаю, но АПЛ, Серию А и Лигу Жюпилер они тоже сократят???
    Понту готовится если пол основы вместе с "капитаном" Зиной до 20-х чисел мая не будет???
    Я думаю Буяльский счастлив что эти идиоты его не вызывают...
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 07.04.2021 19:16
    0
    Тю, та сократили бы уже до завтра
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 07.04.2021 19:13
    0
    А кто тренироваться будет, если сборники приедут в 20-х числах мая, а динамовцы, если выйдут в финал кубка, то не раньше 15-16 числа? Шева будет отрабатывать с игроками штольни ту секретную тактику, в которую не вписывается Буяльский?
    Ссылка
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