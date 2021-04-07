Суарес получил травму на тренировке Атлетико

Форвард «Атлетико» Мадрид Луис Суарес получил травму на тренировке команды. Он не смог завершить сегодняшнее занятие.

Врачи диагностировали у Суареса мышечную травму левой ноги. Сроки восстановления пока не известны.

В нынешнем сезоне на счету Суареса 19 голов и 2 ассиста в 32 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что 34-летний уругваец может вернуться в «Ливерпуль».