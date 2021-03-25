Суарес может вернуться в Ливерпуль

Команда Юргена Клоппа заинтересована в приглашении уругвайца

  • 25.03.2021 10:59
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Суарес может вернуться в Ливерпуль
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

34-летний форвард испанского «Атлетико» Луис Суарес может вернуться в английский «Ливерпуль».

Команда Юргена Клоппа заинтересована в приглашении Суареса и готова сделать предложение мадридцам.

Контракт Суареса с «Атлетико» действует до июня 2022 года. Уругваец уже выступал за «Ливерпуль» с 2011 по 2014 год.

Отметим, что в этом сезоне Суарес забил 19 мячей и отдал 2 голевых паса в 31 встрече. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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