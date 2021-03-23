ФОТО. Горд, 500 голов! Суарес рад своему достижению

Уругвайский нападающий выложил цифру 500 из мячей

  • 23.03.2021 05:25
  • 423 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Горд, 500 голов! Суарес рад своему достижению
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес забил 500-й гол в карьере, поразив ворота «Алавеса» - 1:0.

После этого матча он выложил из мячей на поле цифру 500, подписав фото: «Горд, 500 голов!».

Также Суарес опубликовал письмо, адресованное своим болельщикам.

«500 голов и еще много воспоминаний. Всё началось в Уругвае. Когда я начал профессиональную карьеру с командой своей детской мечты, я думал, что нет ничего лучше этого. А потом мы вместе выиграли чемпионат. Я был готов сделать следующий шаг, и переезд в Европу в 19 лет стал большим событием. Я не смог бы сделать это без доверия и поддержки жителей Гронингена, клуба и болельщиков.

Амстердам сделал меня тем, кем я являюсь сегодня. Не было лучшего места, чтобы учиться и расти как игрок. Быть капитаном такого клуба — это лучшее, чего я добился в своей карьере. «Ливерпуль»? «Ливерпуль» был особенным. Связь с болельщиками вдохновила меня на вызов игры в такой конкурентной лиге.

Невероятный город Барселона встретил меня с распростертыми объятиями. Я смог сыграть с лучшими игроками мира и покорить Европу. Что еще можно было просить? Сейчас в Мадриде я наслаждаюсь и борюсь за этот клуб. Я хочу забить здесь еще много голов и надеюсь, что болельщики скоро вернутся, и мы сможем отпраздновать их вместе.

В дополнение ко всему этому, представление моей страны на самых важных сценах мира всегда было величайшей честью для меня. Вы можете этого не знать, но вы сыграли свою роль во всех забитых мной голах. И сегодня я благодарю всех болельщиков, которые поддерживали меня в моих командах все эти годы, от Монтевидео до Мадрида, от 0 до 500. И это еще не все», - написал Суарес.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 23.03.2021 06:35
    0
    Суаресу - 34 года, еще поиграет и забьет как минимум с пол сотни мячей!
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 23.03.2021 05:48
    +1
    Вітання зубатому,більше не кусайся!Ну хіба крім Кумана...
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 23.03.2021 05:48
    +1
    Вітання зубатому,більше не кусайся!Ну хіба крім Кумана...
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 23.03.2021 06:35
    0
    Суаресу - 34 года, еще поиграет и забьет как минимум с пол сотни мячей!
    Ссылка
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