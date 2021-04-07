ФОТО. Неймар похвастался новым тату

Накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» форвард ПСЖ Неймар похвастался своей новой татуировкой на правой ноге:
«Люди не понимают, насколько я одержим победами», - гласит надпись на ноге.
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Источник — Instagram
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