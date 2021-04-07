ФОТО. Неймар похвастался новым тату

Форвард ПСЖ сделал себе еще одну татуировку

  • 07.04.2021 17:30
  • 394 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Неймар похвастался новым тату
© Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» форвард ПСЖ Неймар похвастался своей новой татуировкой на правой ноге:

«Люди не понимают, насколько я одержим победами», - гласит надпись на ноге.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 07.04.2021 17:43
    0
    Перевод: Пожалуйста играйте со сной нежно, а то я падаю и плачу от боли
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 07.04.2021 17:43
    0
    Перевод: Пожалуйста играйте со сной нежно, а то я падаю и плачу от боли
    Ссылка
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