ВИДЕО. Лучшие голы Жуниора Мораеса за Шахтер

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес добрался до отметки в 100 голов в чемпионатах Украины, а клуб предлагает вспомнить лучшие мячи игрока в составе команды.
В составе «Шахтера» Мораес забил 43 гола в УПЛ.
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Источник — Sport.ua
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