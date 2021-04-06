ФОТО. 100 голов. Жуниор Мораес получил от клуба «юбилейную» футболку

Форвард добрался до отметки в 100 голов

  • 06.04.2021 16:48
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ФОТО. 100 голов. Жуниор Мораес получил от клуба «юбилейную» футболку
© shakhtar.com

«Шахтер» вручил форварду Жуниору Мораесу футболку с цифрой 100 после того, как игрок добрался до отметки в сотню голов в чемпионатах Украины.

Мораес в национальном первенстве забивал за «Металлург» Донецк, «Динамо» и «Шахтер». Больше в чемпионатах Украины забили только Сергей Ребров (123), Максим Шацких (123), Евгений Селезнев (116) и Андрей Воробей (105).

«Я очень счастлив. Особенный момент для меня. Когда я еще очень молодым приехал в Украину, мечтал провести здесь красивую карьеру и добиться многих целей. 100 голов в чемпионате показывают, что все идет правильно и что работа дает свои плоды. «Шахтер» играет в атакующий футбол, и у нас всегда много голевых моментов. Благодарю всех партнеров, которые мне ассистировали».

«Наверное, очень важным был первый гол за «Шахтер» – в матче с «Десной». Он дал почувствовать уверенность в себе, чтобы затем забить еще много мячей», - сказал Мораес.

Сможет ли Мораес стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины? Контракт 34-летнего форварда завершается в декабре 2021 года.
 

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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