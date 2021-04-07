Конкурент Малиновского по Аталанте заразился коронавирусом

Болезнь выявили у Маттео Пессины

  • 07.04.2021 14:41
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Конкурент Малиновского по Аталанте заразился коронавирусом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Пессина

«Аталанта» официально сообщила о том, что атакующий полузащитник команды Маттео Пессина сдал положительный тест на коронавирус. Игрок отправлен на карантин, болезнь протекает без симптомов.

Пессина является конкурентом Руслана Малиновского за место в основе «Аталанты». Ранее украинец был признан лучшим игроком марта в клубе.

В нынешнем сезоне на счету Пессины 3 гола и 2 ассиста в 32 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.

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Источник — ФК Аталанта Бергамо

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