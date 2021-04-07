Конкурент Малиновского по Аталанте заразился коронавирусом

«Аталанта» официально сообщила о том, что атакующий полузащитник команды Маттео Пессина сдал положительный тест на коронавирус. Игрок отправлен на карантин, болезнь протекает без симптомов.

Пессина является конкурентом Руслана Малиновского за место в основе «Аталанты». Ранее украинец был признан лучшим игроком марта в клубе.

В нынешнем сезоне на счету Пессины 3 гола и 2 ассиста в 32 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.