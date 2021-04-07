Сергей ПАЛКИН: «Большинство своих голов в УПЛ Мораес забил за Шахтер»

Гендиректор «Шахтера» – о результативном нападающем

  • 07.04.2021 14:30
  • 1006 просмотров
  • 9 комментариев
Сергей ПАЛКИН: «Большинство своих голов в УПЛ Мораес забил за Шахтер»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал достижение форвардом Жуниором Мораесом отметки в 100 голов в чемпионатах Украины.

«Впервые в истории действующий футболист «Шахтера» достиг отметки в 100 голов в чемпионате Украины. Это достаточно серьезное для нас достижение. Жуниор попал в пятерку клуба вместе с Ребровым, Шацких, Селезневым и Воробьем. Но у Жуниора намного лучше коэффициент результативности. И из этих 100 голов большинство он забил за «Шахтер».

Хочу его поздравить и пожелать, чтобы количество голов, которые он забивает за «Шахтер», с каждой игрой увеличивалось», - сказал Палкин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    mastter77
    online
      mastter77, 07.04.2021 15:51
    -1
    одно слово - петушара! что характерно - все двое - и палкин, и мораес...
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    B0N1K
    online
      B0N1K, 07.04.2021 15:22
    0
    Вадим Максимов, 07.04.2021 14:51
    За динамо он забил 22, за металург 35, за 41
    Из 3 клубов больше всего за шахтер.
    більшість - це 50%+1) а 43 зі 100 - це лише 43%, тому більше ніж в інших клубах, але не більшість.
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 07.04.2021 15:16
    -3
    Чим би дитя не тішилось , коли золото профукало ...
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    Вадим Максимов
      Вадим Максимов, 07.04.2021 14:51
    +1
    Ёкарный Бабай, 07.04.2021 14:38
    Мда, и тут не смогли не назвиздеть, хотя каждый школьник может Википедию проверить. Какой президент клуба, такие и сотрудники.
    За динамо он забил 22, за металург 35, за 41
    Из 3 клубов больше всего за шахтер.
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    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 07.04.2021 14:49
    +1
    Ради справедливости, Мораес перешел в Шахтер когда наш чемпионат уже скатился. Одно дело забивать сейчас Минаю, Львову, Олимпику, Ингульцу, Руху, а другое дело когда есть Днепр, Металл, Черноморец, Карпаты и бой всегда давал Кривбасс, Металлург, Волынь и т.д.
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    funnycat
    online
      funnycat, 07.04.2021 14:43
    0
    Крот врет ? Ой , никогда такого не было и вот опять
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 07.04.2021 14:38
    +3
    gajvir, 07.04.2021 14:31
    Не більшість , а 43 із 100.
    Мда, и тут не смогли не назвиздеть, хотя каждый школьник может Википедию проверить. Какой президент клуба, такие и сотрудники.
    Ссылка
    samird
      samird, 07.04.2021 14:35
    +3
    Что, что? Тут или серьезные проблемы с математикой, или очередная попытка наглого вранья.
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    gajvir
      gajvir, 07.04.2021 14:31
    +2
    Не більшість , а 43 із 100.
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 07.04.2021 14:38
    +3
    gajvir, 07.04.2021 14:31
    Не більшість , а 43 із 100.
    Мда, и тут не смогли не назвиздеть, хотя каждый школьник может Википедию проверить. Какой президент клуба, такие и сотрудники.
    Ссылка
    samird
      samird, 07.04.2021 14:35
    +3
    Что, что? Тут или серьезные проблемы с математикой, или очередная попытка наглого вранья.
    Ссылка
    gajvir
      gajvir, 07.04.2021 14:31
    +2
    Не більшість , а 43 із 100.
    Ссылка
    Вадим Максимов
      Вадим Максимов, 07.04.2021 14:51
    +1
    Ёкарный Бабай, 07.04.2021 14:38
    Мда, и тут не смогли не назвиздеть, хотя каждый школьник может Википедию проверить. Какой президент клуба, такие и сотрудники.
    За динамо он забил 22, за металург 35, за 41
    Из 3 клубов больше всего за шахтер.
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 07.04.2021 14:49
    +1
    Ради справедливости, Мораес перешел в Шахтер когда наш чемпионат уже скатился. Одно дело забивать сейчас Минаю, Львову, Олимпику, Ингульцу, Руху, а другое дело когда есть Днепр, Металл, Черноморец, Карпаты и бой всегда давал Кривбасс, Металлург, Волынь и т.д.
    Ссылка
    B0N1K
    online
      B0N1K, 07.04.2021 15:22
    0
    Вадим Максимов, 07.04.2021 14:51
    За динамо он забил 22, за металург 35, за 41
    Из 3 клубов больше всего за шахтер.
    більшість - це 50%+1) а 43 зі 100 - це лише 43%, тому більше ніж в інших клубах, але не більшість.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 07.04.2021 14:43
    0
    Крот врет ? Ой , никогда такого не было и вот опять
    Ссылка
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