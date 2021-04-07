Сергей ПАЛКИН: «Большинство своих голов в УПЛ Мораес забил за Шахтер»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал достижение форвардом Жуниором Мораесом отметки в 100 голов в чемпионатах Украины.
«Впервые в истории действующий футболист «Шахтера» достиг отметки в 100 голов в чемпионате Украины. Это достаточно серьезное для нас достижение. Жуниор попал в пятерку клуба вместе с Ребровым, Шацких, Селезневым и Воробьем. Но у Жуниора намного лучше коэффициент результативности. И из этих 100 голов большинство он забил за «Шахтер».
Хочу его поздравить и пожелать, чтобы количество голов, которые он забивает за «Шахтер», с каждой игрой увеличивалось», - сказал Палкин.
Источник — Футбол 1/2/3
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Из 3 клубов больше всего за шахтер.
Из 3 клубов больше всего за шахтер.
Из 3 клубов больше всего за шахтер.
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