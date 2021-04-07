Васкес не хочет уходить из Реала

29-летний испанский вингер «Реала» Лукас Васкес не собирается покидать мадридский клуб, несмотря на то, что его контракт со «сливочными» истекает в конце июня.

«Я сосредоточен на текущем моменте. Мне нравится этот сезон, потому что я играю, и это делает меня счастливым.

Продление контракта? Я был и всегда буду человеком «Реала», — сказал Васкес после победы над «Ливерпулем» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Васкесом интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Лукас провел за «Реал» 33 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 7 результативных передач.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €15 миллионов.