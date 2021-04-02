Челси и Манчестер Юнайтед поборются за вингера Реала

Английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании 29-летнего испанского вингера «Реала» Лукаса Васкеса.

Контракт Васкеса с «Реалом» рассчитан до конца июня, после чего футболист получит статус свободного агента. «Сливочные» готовы продлить соглашение, только если футболист согласится на сокращение зарплаты на 10%.

Васкес защищает цвета «Реала» с лета 2015 года после перехода из «Эспаньола» за €1 миллион. В текущем сезоне Лукас провел за мадридскую команду 31 матч во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 7 результативных передач.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €15 миллионов.

В активе Васкеса 9 матчей за национальную сборную Испании.