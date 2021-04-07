Босс Интернасьонала: «Клуб ни за что не будет продавать Винисиуса Тобиаса»

Президент «Интернасьонала» Алессандро Барселлос опроверг наличие предложений в клубе по правому защитнику Винисиусу Тобиасу, заявив также, что этот игрок не будет продан ни при каких условиях.

«Когда мы говорим о переговорах, когда на самом деле их нет, то это сложно. Нам нужно заниматься конкретными вещами, а у «Интернасьонала» нет предложений. Я категорически утверждаю, что в клубе нет официальных предложений на столе по игрокам. Если кто и находится в преимуществе от этого, так только «Интернасьонал». Наш клуб ни за что не будет продавать Винисиуса Тобиаса», - заявил Алессандро Барселлос.

Ранее сообщалось, что переговоры между «Интернасьоналом» и «Шахтером» по Винисиусу Тобиасу, которые клубы так и не смогли привести к сделке, были приостановлены по инициативе украинского клуба.