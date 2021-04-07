Босс Интернасьонала: «Клуб ни за что не будет продавать Винисиуса Тобиаса»

На защитника претендует донецкий «Шахтер»

  • 07.04.2021 10:46
  • 636 просмотров
  • 2 комментария
Босс Интернасьонала: «Клуб ни за что не будет продавать Винисиуса Тобиаса»
© ФК Интернасьонал. Винисиус Тобиас

Президент «Интернасьонала» Алессандро Барселлос опроверг наличие предложений в клубе по правому защитнику Винисиусу Тобиасу, заявив также, что этот игрок не будет продан ни при каких условиях.

«Когда мы говорим о переговорах, когда на самом деле их нет, то это сложно. Нам нужно заниматься конкретными вещами, а у «Интернасьонала» нет предложений. Я категорически утверждаю, что в клубе нет официальных предложений на столе по игрокам. Если кто и находится в преимуществе от этого, так только «Интернасьонал». Наш клуб ни за что не будет продавать Винисиуса Тобиаса», - заявил Алессандро Барселлос.

Ранее сообщалось, что переговоры между «Интернасьоналом» и «Шахтером» по Винисиусу Тобиасу, которые клубы так и не смогли привести к сделке, были приостановлены по инициативе украинского клуба.

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Источник — Revista Colorada

(4 голоса)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 07.04.2021 10:52
    0
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 07.04.2021 11:05
    0
    Из всего этого нужно сделать вывод, что не стоит доверять жёлтой прессе...
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 07.04.2021 10:52
    0
    Ссылка
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