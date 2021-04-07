Поехал забрать маму. Луис Адриано объяснился за ДТП во время самоизоляции

Футболист «Палмейраса» нарушил медицинские требования

  • 07.04.2021 10:13
  • 1080 просмотров
  • 1 комментарий
Поехал забрать маму. Луис Адриано объяснился за ДТП во время самоизоляции
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Адриано

Бывший форвард «Шахтера» Луис Адриано, который ныне выступает в «Палмейрасе» и накануне нарушил требования медиков о самоизоляции во время ковида, устроив ДТП с велосипедистом, объяснился за свои поступки.

«Семья «Палмейрас», к сожалению, в такой важной игре, как завтрашняя, я не смогу помочь. Я буду болеть за своих товарищей по команде дома. К сожалению, у меня снова положительный результат на ковид. 1 апреля, как и каждую неделю, мы провели контрольные тесты в клубе, и мой результат оказался положительным. Я заразился этим вирусом раньше, у меня нет никаких симптомов, у меня даже есть антитела, но правила клуба ясны.

Мне было приказано оставаться дома на карантине, но вчера я пошел в супермаркет в торговом центре, чтобы забрать свою маму, которая не умеет водить. Я не выходил из машины и был в маске, но угодил в аварию, в которой велосипедист наехал на мой автомобиль на выезде с парковки. Я все время оставался в маске, но не мог не оказать помощь человеку, пострадавшему в ДТП. Все хорошо. Да, не надо было выходить из дома, я допустил ошибку, и признаю ее!

Мы живем в тяжелые времена, всем нам нужно быть осторожными и соблюдать протоколы безопасности. Мы всегда можем чем-то помочь, но главное – признавать свои ошибки и учиться на них», - написал Луис Адриано.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 07.04.2021 10:26
    +3
    Это ж каким "умным" надо быть, чтобы с диагнозом Covid поехать в одной машине со своей мамой.(хоть и в маске)
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 07.04.2021 10:26
    +3
    Это ж каким "умным" надо быть, чтобы с диагнозом Covid поехать в одной машине со своей мамой.(хоть и в маске)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности