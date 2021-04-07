Поехал забрать маму. Луис Адриано объяснился за ДТП во время самоизоляции

Бывший форвард «Шахтера» Луис Адриано, который ныне выступает в «Палмейрасе» и накануне нарушил требования медиков о самоизоляции во время ковида, устроив ДТП с велосипедистом, объяснился за свои поступки.

«Семья «Палмейрас», к сожалению, в такой важной игре, как завтрашняя, я не смогу помочь. Я буду болеть за своих товарищей по команде дома. К сожалению, у меня снова положительный результат на ковид. 1 апреля, как и каждую неделю, мы провели контрольные тесты в клубе, и мой результат оказался положительным. Я заразился этим вирусом раньше, у меня нет никаких симптомов, у меня даже есть антитела, но правила клуба ясны.

Мне было приказано оставаться дома на карантине, но вчера я пошел в супермаркет в торговом центре, чтобы забрать свою маму, которая не умеет водить. Я не выходил из машины и был в маске, но угодил в аварию, в которой велосипедист наехал на мой автомобиль на выезде с парковки. Я все время оставался в маске, но не мог не оказать помощь человеку, пострадавшему в ДТП. Все хорошо. Да, не надо было выходить из дома, я допустил ошибку, и признаю ее!

Мы живем в тяжелые времена, всем нам нужно быть осторожными и соблюдать протоколы безопасности. Мы всегда можем чем-то помочь, но главное – признавать свои ошибки и учиться на них», - написал Луис Адриано.