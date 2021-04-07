ВИДЕО. Экс-форвард Шахтера на машине сбил велосипедиста в Бразилии

К счастью, повреждения потерпевшего не оказались слишком серьезными

  • 07.04.2021 09:28
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ВИДЕО. Экс-форвард Шахтера на машине сбил велосипедиста в Бразилии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Адриано

Бывший форвард «Шахтера» Луис Адриано, ныне выступающий за «Палмейрас», в понедельник отличился тем, что попал в дорожно-транспортное происшествие.

Неподалеку от базы «Палмейраса», Луис Адриано сбил человека на велосипеде, в результате чего тот получил повреждения легкой и средней степени тяжести.

Футболист сразу же вызвал медиков, а также сам оказал первую помощь пострадавшему.

Интересно, что 1 апреля Луис Адриано сдал положительный тест на ковид, и должен был находиться на самоизоляции, но из-за ДТП стало известно, что форвард нарушал предписания медиков.

Напомним, цвета «Палмейраса» Луис Адриано защищает с лета 2019 года. Недавно футболист выиграл с этой командой Кубок Бразилии.

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Источник — UOL Esporte

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