ВИДЕО. Экс-форвард Шахтера на машине сбил велосипедиста в Бразилии

Бывший форвард «Шахтера» Луис Адриано, ныне выступающий за «Палмейрас», в понедельник отличился тем, что попал в дорожно-транспортное происшествие.

Неподалеку от базы «Палмейраса», Луис Адриано сбил человека на велосипеде, в результате чего тот получил повреждения легкой и средней степени тяжести.

Футболист сразу же вызвал медиков, а также сам оказал первую помощь пострадавшему.

E o Luiz Adriano que acidentalmente atropelou um pedestre hoje, graças a Deus não foi nada grave 🙏🏻 pic.twitter.com/4MDDk27408 — denoca (@magodeeh) April 6, 2021

Интересно, что 1 апреля Луис Адриано сдал положительный тест на ковид, и должен был находиться на самоизоляции, но из-за ДТП стало известно, что форвард нарушал предписания медиков.

Напомним, цвета «Палмейраса» Луис Адриано защищает с лета 2019 года. Недавно футболист выиграл с этой командой Кубок Бразилии.