ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «У Боруссии был всего один опасный момент»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги победы над дортмундской «Боруссией» (2:1) в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Фактически, кроме гола, у «Боруссии» был только один опасный момент — когда пробил Холанд, а Эдерсон сделал сэйв. Больше ничего действительно опасного не было. После нашего первого гола мы играли в своем ритме. У нас было несколько неплохих моментов. Хороший шанс был у Фодена. Сегодня Фил играл потрясающе», — отметил Гвардиола.
Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» состоится в среду, 14 марта.
Источник — Sport.ua
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