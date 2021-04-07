ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «У Боруссии был всего один опасный момент»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги победы над дортмундской «Боруссией» (2:1) в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Фактически, кроме гола, у «Боруссии» был только один опасный момент — когда пробил Холанд, а Эдерсон сделал сэйв. Больше ничего действительно опасного не было. После нашего первого гола мы играли в своем ритме. У нас было несколько неплохих моментов. Хороший шанс был у Фодена. Сегодня Фил играл потрясающе», — отметил Гвардиола.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» состоится в среду, 14 марта.