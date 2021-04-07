ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «У Боруссии был всего один опасный момент»

Наставник «Манчестер Сити» прокомментировал победу над немецким клубом (2:1)

  • 07.04.2021 09:57
  • 102 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «У Боруссии был всего один опасный момент»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги победы над дортмундской «Боруссией» (2:1) в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Фактически, кроме гола, у «Боруссии» был только один опасный момент — когда пробил Холанд, а Эдерсон сделал сэйв. Больше ничего действительно опасного не было. После нашего первого гола мы играли в своем ритме. У нас было несколько неплохих моментов. Хороший шанс был у Фодена. Сегодня Фил играл потрясающе», — отметил Гвардиола.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» состоится в среду, 14 марта.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    source02
    online
      source02, 07.04.2021 10:08
    0
    посмотрим что будет в Дортмунде.
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 07.04.2021 10:08
    0
    посмотрим что будет в Дортмунде.
    Ссылка
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